Zehra Sultan Karadağ, Judo\'da Türkiye Üçüncüsü

Tekirdağlı judocu Zehra Sultan Karadağ, Tokat'ta düzenlenen 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 22 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan "15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası", 23-25 Temmuz tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirildi. Şampiyonaya 72 ilden 674 erkek ve 623 kadın olmak üzere toplam bin 297 sporcu katıldı.

Tekirdağ'ı temsil eden minik judocu Zehra Sultan Karadağ, 22 kilogram kategorisinde fair-play anlayışıyla sergilediği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle milli takıma seçilen Karadağ, önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Zehra Sultan Karadağ, 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye ve Tekirdağ'ı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, milli sporcu Zehra Sultan Karadağ ile başarısında emeği bulunan judo antrenörü tebrik edilerek, Balkan Judo Şampiyonası'nda başarı dileğinde bulunuldu.