Zehranur Aslan, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zehranur Aslan, Avrupa ikincisi oldu

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Aslan, 15 yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışarak koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda 151 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaları elde etti. Türk milli sporcuların toplam madalya sayısı ise 14'e yükseldi.

16.06.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale de Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı.

15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Milli sporcuların şampiyonanın ikinci günü sonunda madalya sayısı 4 altın, 7 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14'e ulaştı.

15 yaş altı erkekler 55 kiloda yarışan Mehmet Emin Sonkaya koparmada 80, silkmede 95 ve toplamda 175 kilo, aynı kategoride Niyazi Avcı ise koparmada 75, silkmede 80, toplamda da 155 kiloluk dereceyle müsabakayı tamamladı.

49 kiloda Eren Yiğit Yüce koparmada 67, silkmede 83 ve toplamda 150 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

Yine 15 yaş altı erkekler 61 kiloda Enes Efe Aydın koparmada 83, silkmede 102, toplamda ise 185 kilo, İsmail Akın Alsancak da koparmada 80, silkmede 95, toplamda 175 kilo ile ilk üçe girmeyi başaramadı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehranur Aslan, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
17:41 Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
16:27 Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 22:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: Zehranur Aslan, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement