Zekai Doruk'un Çocukları İlk Milli Deneyiminde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zekai Doruk'un Çocukları İlk Milli Deneyiminde

Zekai Doruk\'un Çocukları İlk Milli Deneyiminde

Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, Boğaziçi Karate Turnuvasında milli takımda mücadele etti.

25.12.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi farklı branşlarda defalarca temsil eden milli antrenör Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, Boğaziçi Karate Turnuvasında ilk kez milli takım sporcusu olarak mücadele etti.

Kickboks ve Wushu dalında bir çok kez Türkiye'yi temsil eden milli antrenör Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, babalarının nezaretinde çalışarak karate branşında milli olarak hem babalarına hem de Denizli'ye büyük bir gurur yaşattı.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda yapılan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasına 37 ülkeden toplam 4 bin 200 sporcu katıldı. Bu turnuvaya Mili Takım sporcusu olarak çağırılan Aleyna Doruk büyük bayanlar 55 kg Kumitee maça çıkarak, turnuvayı 6. olarak tamamladı. Kardeşi Batuhan Doruk ise büyük erkekler 84 kg Kumiteden mücadele edip, 5. olarak turnuvayı tamamladı.

İlk kez milli formayı terleten Aleyna Doruk, "Böylesine önemli bir maçta ülkemi temsil ettiğim için gururluyum. Birçok ülkeden 4 bin 200 sporcu içerisinden 6. oldum. Bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanıp güzel başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Babasının izinden gittiği için mutlu olduğunu kaydeden Batuhan Doruk da "Ülkemizin prestijli maçlarından birisinde Milli Sporcu olarak maçlara çıkıp, ülkemi temsil etmek çok büyük bir gurur. Daha başarılı olmayı çok isterdim ama nasipte 5. olmak varmış. Sonraki maçlara daha iyi hazırlanıp zirveye yerleşmeyi umuyorum. Beni ve ablam Aleyna'yı maçlara hazırlayan babam aynı zamanda antrenörümüz olan Zekai Doruk'a ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Büyük bir gurur yaşayan milli antrenör Zekai Doruk ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Uzun bir aradan sonra tekrar yapılan Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında çocuklarımın milli sporcu olarak davet edilmesi benim için anlatılmaz bir gurur oldu. Maçta hem babası hem antrenörü olarak oğlum Batuhan ve Kızım Aleyna'nın maçlarında beraber heyecan yaşamak çok farklı bir duygu. Her ikisinin de aldığı sonuçlar, bu kadar kalabalık sporcunun olduğu maçta hiçte küçümsenecek bir başarı değil ama sonraki maçlara çok daha iyi hazırlayıp daha büyük başarılara ulaşmasını sağlayacağım. Her iki çocuğumun başarısı ile gurur duydum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, denizli, Turnuva, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zekai Doruk'un Çocukları İlk Milli Deneyiminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Zekai Doruk'un Çocukları İlk Milli Deneyiminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.