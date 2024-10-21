Zekai Özen FIA Motorsport Games'e Katılıyor - Son Dakika
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Spor

Zekai Özen FIA Motorsport Games'e Katılıyor

Zekai Özen FIA Motorsport Games\'e Katılıyor

Zekai Özen, Türkiye'yi İspanya'da temsil edecek. 22-27 Ekim'de FIA Motorsport Games 2024 düzenlenecek.

21.10.2024 15:28
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22-27 Ekim tarihlerinde 100'e yakın ülkenin katılımı ile İspanya Valencia'da gerçekleşecek FIA Motorsport Games 2024'te bu yıl Touring Car klasmanında Türkiye'yi Texaco Team AMS'nin 18 yaşındaki genç sporcusu Zekai Özen temsil edecek.

Texaco Team AMS'nin genç sporcusu Zekai Özen, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği FIA Motorsport Games 2024'te bu yıl Touring Car klasmanında Türkiye'yi temsil edecek. Takımın 18 yaşındaki genç sporcusu Zekai Özen otomobil sporuna 6 yaşında karting ile başladı ve Mini, Junior ve Senior kategorilerini kazanarak toplamda 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 16 yaşında hem Türkiye'de hem de İtalya'da otomobil yarışlarına katılan pilot, Audi TCR LMS ile geçtiğimiz yıl İtalya Kupası DSG Şampiyonu ve 2024 yılındaysa TCR Avrupa Dayanıklılık GEN1 Şampiyonu oldu. Özen, 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'ndaysa bitime iki yarış kala Maksi Grup'ta açık farkla liderliğini sürdürüyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Türkiye Takımı'nın 15 farklı sporcu ile katılacağı yarışmalar 22-27 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Valencia şehrinde 85 ülkeden 700 sporcu ve 26 farklı disiplinde yapılacak. Türkiye'nin pist yarışlarında gelecek vadeden önemli otomobil sporcularından biri olarak kabul edilen Zekai Özen'in TOSFED'in ve Texaco'nun desteği ile dünyanın en iyi sporcuları ile mücadele edecek olması genç sporcu adına önemli bir deneyim olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zekai Özen FIA Motorsport Games'e Katılıyor - Son Dakika

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