Zeki Çelik Dünya Kupası Hedefini Belirtti

Milli Takım oyuncularından Zeki Çelik , "Bugün rakibimiz gerçekten iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama rakip için de aynı şartlar vardı, eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da Zeki Çelik ve Ozan Kabak maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası maçı ve hazırlık sürecini değerlendiren Zeki Çelik, "Bugün rakibimiz gerçekten iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama rakip için de aynı şartlar vardı, eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

A Milli Takım'da ilk kez kaptan olarak forma giymesini de değerlendiren Zeki, "Çocukluğumdan bu yana hayal ettiğim bir andı, bugün kaptanlık pazu bandını taktım çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim, güzel bir andı" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gole yaklaşıyorum ama bunları atmam gerek, inşallah Dünya Kupası'nda bir tane atarım. 2002'de 4-5 yaşındaydım, çok hatırlamıyorum, çok güzel duygular yaşattılar, inşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Tabii ki gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız, hedefimiz bu."

Zeki, Türkiye'nin Dünya Kupası'nın sürpriz takımları arasında gösterilmesini ise "Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için bizi öyle görüyorlar, ben de öyle olacağına inanıyorum." cümleleriyle değerlendirdi.

OZAN KABAK: DÜNYA KUPASI'NA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIR OLACAĞIZ

Milli futbolcu Ozan Kabak ise Venezuela'yı 2-1 yendikleri maçı, "Dünya Kupası öncesinde son provaydı, galibiyet çok önemliydi belki en iyi oyunumuzu oynamadık, hazırlık maçı eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazır olacağız, hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor, zemin iyi değildi, rakip sert oynuyordu ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir" ifadeleriyle yorumladı.

Ozan, "Turnuvalarda ilk maç, kaybetmemek, üç puan çok önemli, umarım çok güzel bir maç geçirip 3 puanla turnuvaya başlarız ve sonrasında da her şey çok güzel devam eder. 24 yıldır katılmadığımız için göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes kalitemizin farkında, inşallah çok güzel bir turnuva geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı.