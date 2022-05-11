Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu - Son Dakika
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Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu

11.05.2022 12:25
Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu

Elazığspor'un tecrübeli ön liberosu Zeki Korkmaz, İstanbul'da bıçak altına yattı.

Elazığspor'un tecrübeli ön liberosu Zeki Korkmaz, İstanbul'da bıçak altına yattı. Zeki'nin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 33. haftasında Bursa Yıldırımspor'la deplasmanda oynanan maçın 10. dakikasında sakatlanan ve daha sonra yapılan tetkiklerinde sol diz menüsküsünün yırtıldığı tespit edilen Elazığsporlu Zeki Korkmaz, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ligin son haftasında oynanan Fatsa Belediyespor maçında forma giyemeyen Zeki'nin en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı, 2 ay sonra takımla yeni sezon hazırlıklarına katılabileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu
Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Zeki Korkmaz, Elazığspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zeki Korkmaz İstanbul'da ameliyat oldu - Son Dakika


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