Zeki Murat Göle\'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin maaşı gündeme geldi. Tecrübeli antrenörün aylık 80 bin TL kazandığının ortaya çıkması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle'nin aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Göle'nin maaşı özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu dile getirdi.
