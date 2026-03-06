Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı - Son Dakika
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle\'nin aylık kazancı tartışma yarattı
06.03.2026 09:46
Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin aylık 80 bin TL maaş aldığı öğrenildi. Bu durum, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu belirtti. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin maaşı gündeme geldi. Tecrübeli antrenörün aylık 80 bin TL kazandığının ortaya çıkması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MAAŞI AZ BULUNDU

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle'nin aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

GÜNDEM OLDU

Göle'nin maaşı özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • erbilek06 erbilek06:
    bu fenerden bir yol olmaz 12 5 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    akpil parası 8 2 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Verecegi maaşla Fenev taraftarina yagmurluk aliyorlar yaaa yetmezmi fenevlilerin mutlu olması içinn.. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
