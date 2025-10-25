Zeliha Nil Çukurluoğlu, Türkiye'nin İlk Junior Masters Şampiyonu oldu - Son Dakika
Zeliha Nil Çukurluoğlu, Türkiye'nin İlk Junior Masters Şampiyonu oldu

Zeliha Nil Çukurluoğlu, Türkiye\'nin İlk Junior Masters Şampiyonu oldu
25.10.2025 22:22
Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu. Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal'ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.

Türkiye'nin genç tenis yeteneklerinden Zeliha Nil Çukurluoğlu, gösterdiği büyük mücadele sonrası rakibi Emilia Henningsen'i 2-6, 6-2, 6-1 mağlup ederek Girls'14 & Under kategorisinde Türkiye'nin ilk Junior Masters şampiyonu oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK JUNIOR MASTERS ŞAMPİYONU

Final mücadelesine hızlı bir giriş yapan sporcumuz, ilk oyunda servis kırarak üstünlük sağladı. Ancak Danimarkalı rakibinin beş oyun üst üste kazanmasıyla ilk seti kaybetti. İkinci set adeta ilk setin tam tersi bir senaryoyla ilerledi. Zeliha Nil, yakaladığı altı servis kırma puanından üçünü değerlendirerek maça denge getirdi.

Karar setinde performansını daha da yukarı taşıyan Çukurluoğlu, ilk servislerinden yüzde 89 oranında puan aldı ve dört kez servis kırarak son yedi oyunun altısını kazandı. İlk maç puanında gelen zaferle büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyet, Zeliha Nil Çukurluoğlu'nun kariyerindeki en büyük başarısı olmasının yanı sıra, bu yılki ilk şampiyonluğu olarak da kayda geçti. Sezon boyunca iki çiftler şampiyonluğu yaşayan (biri Süper Kategori Maia'da) ve Paris'te düzenlenen Open Stade Français'de ikinci olan genç sporcu, Masters'a sekizinci sıradan katılmıştı.

ADINI TARİH YAZAN İSİMLERE EKLEDİ

Monte-Carlo'da gerçekleşen organizasyonda, Rafa Nadal Academy sporcusu olan Çukurluoğlu grup aşamasını set kaybetmeden geçti. Böylece, 2000 yılında Boys'14 & Under kategorisinde şampiyon olan Rafa Nadal'ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.

Kaynak: DHA

Tenis, Spor, Son Dakika

