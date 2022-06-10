Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!

10.06.2022 18:11

Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic'in görüntüleri gündem oldu. Arkadaşlarıyla gece kulübüne giden ve sonrasında eğlenceyi arabada sürdüren deneyimli hocanın, kucağındaki kadınla görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Zeljko Obradovic'in Bajic Alexsandar isimli arkadaşı, sosyal medya hesabından Obradoviç'in eğlendiği anları paylaştı. Kucağında bir kadınla görülen tecrübeli koç sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ayrıca araçta Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi" adlı şarkısının dinlenmesi de dikkat çekti.

EFSANE OLDU

Zeljko Obradovic, sarı lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Sırp koç, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.

Onu hiç böyle görmediniz! Obradoviç'in kucağındaki kadınla görüntüleri olay oldu
YORUMLAR
500

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu! - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:29:23. #1.11#
SON DAKİKA: Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement