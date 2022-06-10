Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!

Zeljko Obradovic'in Bajic Alexsandar isimli arkadaşı, sosyal medya hesabından Obradoviç'in eğlendiği anları paylaştı. Kucağında bir kadınla görülen tecrübeli koç sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ayrıca araçta Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi" adlı şarkısının dinlenmesi de dikkat çekti.

EFSANE OLDU

Zeljko Obradovic, sarı lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Sırp koç, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.