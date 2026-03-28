Zeren Spor, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Ankara'da Fenerbahçe Medicana ile mücadele edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Koray Yılmazgil ve Erkan Sarı, hakem ikilisi yönetecek.

Rövanş karşılaşmasının 2 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacağı seride 2 galibiyete ulaşan takım tur atlayacak.

Başkent ekibi ligdeki normal sezonu 21 galibiyetle, sarı-lacivertli takım ise 22 galibiyetle tamamladı.