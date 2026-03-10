Zeren Spor, Imoco'yu Ağırlıyor - Son Dakika
Zeren Spor, Imoco'yu Ağırlıyor

10.03.2026 15:00
Zeren Spor'un antrenörü Ljubicic, Imoco Volley karşısında çeyrek final için motivasyonlu olacaklarını belirtti.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Imoco Volley'i ağırlayacak Zeren Spor Voleybol Takımı'nın başantrenörü Stevan Ljubicic, iki maç uzaklıkta oldukları dörtlü finale yükselmek için sınırlarını zorlayacaklarını söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ljubicic, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'e karşı grup aşamasından sonra yeniden oynamanın kendileri için fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer almak ve Sultanlar Ligi'nde ilk 3'te bulunmak herkes için çok değerli. Oyuncularımız bu sezon ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve bugüne kadar elde ettiğimiz her şey güçlü bir takım çalışmasının sonucu." ifadelerini kullandı.

Başkentli voleybolseverlerin salonu tamamen dolduracağını düşündüğünü söyleyen Ljubicic, "Rakibimizi çok iyi tanıyoruz çünkü bu sezon iki kez karşılaştık. Takımımın, Treviso'daki ilk maçta olduğu gibi yüksek motivasyonla sahaya çıkmasını istiyorum. Dörtlü finale sadece iki maç uzaktayız. Şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıyı düşündüğümüzde daha da ileri gidip sınırlarımızı zorlayabileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

