Zeren Spor'un Başantrenörü Ljubicic Gurur Duydu

28.03.2026 11:13
Ljubicic, Zeren Spor'un Sultanlar Ligi'nde gösterdiği başarıdan ve play-off hazırlıklarından bahsetti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın başkentte Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak Zeren Spor'un başantrenörü Stevan Ljubicic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yarı final karşılaşması öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sırp teknik adam, yeni bir kulüp ve takım olarak Sultanlar Ligi'ni üçüncü bitirmenin kolay olmadığına vurgu yaptı.

Ljubicic, "Kulüp yeni, takım yeni ve bu konuma gelmek için geçmiş dönemde pek çok zorluk yaşadık. Üçüncü sırada bitirmek gerçekten çok zordu. Benim tek düşüncem, takımla, gösterdikleri çabayla ve burada olduğum iki sezon boyunca yaptıkları her şeyle gurur duyduğumdur. Burada durmayacağız, bu kesin. Play-off'lar başlıyor, motiveyiz ve oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Rakip Fenerbahçe Medicana ile birbirlerini "çok iyi tanıdıklarını" aktaran Ljubicic, "Fenerbahçe takımını tarif etmek için büyük kelimeler kullanmama gerek yok. Sadece Türk voleybolunun değil, dünya voleybolunun süper yıldızlarından kurulmuş bir takım. Onlar hakkında sadece harika sözler söyleyebilirim. Ancak bu sezon durum dengeli. Bir maç kaybettik, bir maç kazandık ve play-off'lara eşit şanslarla geliyoruz. Sonunda iyi olan takım kazanacak." diye konuştu.

"Hiç kolay değildi"

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne kalan Türk takımlarını tebrik eden 45 yaşındaki başantrenör, ligdeki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi.

Türkiye Ligi ve Avrupa kupalarında aynı anda mücadele ederek "harika" performans sergilemenin kolay olmadığını aktaran Ljubicic, "Bazı oyuncularımızın deneyimi olsa da kulüp bazında ilkti. Bu hem organizasyon, hem de beraberinde getirdiği her şey açısından çok önemliydi. Özellikle Imoco Volley'e karşı aldığımız son galibiyetten dolayı çok gururluyum. İlk maçı da kazanmaya çok yakındık. Kazansaydık muhtemelen sonuç değişmeyecekti ama 29 veya 30 maçlık galibiyet serisi olan bir takımı yenmek hepimiz için büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonu çok iyi geçirdiklerini anlatan Ljubicic, "Hepsi kulüp ve kendileri için büyük başarılar elde etmek adına son derece motiveydiler. Verdikleri tüm çaba ve elde ettikleri her şey için hepsine teşekkür ediyorum. Hiç kolay değildi, pek çok zorluk oldu ama istikrar, müthiş bir motivasyon ve takım ruhu gösterdiler ve tüm bunları başardılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

