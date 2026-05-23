Zerenspor 5 Oyuncusu ile Sözleşme Yenilemedi

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 5 sporcusuyla daha sözleşme yenilemedi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırılmasını sürdüren başkent ekibi, Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazareva, Beyza Arıcı ve Saliha Şahin'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
