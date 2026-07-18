Zeynep Avcı'dan Dünya Üçüncülüğü - Son Dakika
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Zeynep Avcı'dan Dünya Üçüncülüğü

Zeynep Avcı\'dan Dünya Üçüncülüğü
18.07.2026 10:06
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15 yaşındaki Zeynep Avcı, kırık parmağıyla yarışarak iki dünya üçüncülüğü kazandı.

Elazığlı 15 yaşındaki yüzücü Zeynep Avcı, sağ el serçe parmağı kırık halde yarıştığı CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda iki dünya üçüncülüğü kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenörler Mehmet Münir Tan ve Meltem Karaca eşliğinde çalışan Karakaya Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Avcı, yaklaşık 2 buçuk yıl önce yüzme öğrenmek amacıyla spora başladı. Antrenörleri tarafından yönlendirilen Avcı, haftalık antrenman programını artırarak yerel yarışların ardından Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. Şampiyona hazırlık sürecinde sağ el serçe parmağı kırılan Zeynep Avcı, antrenmanlarına ara vermeyerek son olarak İzmir'de düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası yarışlarına katıldı. Avcı, şampiyonada 50 metre dip ve 50 metre çift palet kategorilerinde dünya üçüncüsü oldu.

Zeynep Avcı: "Parmağım kırık olmasına rağmen antrenmanlarımı hiç aksatmadım"

Spora başlama sürecini ve çalışmalarını anlatan Zeynep Avcı, "2 buçuk yıl önce bu spora başladım ve aslında sadece yüzmeyi öğrenmek amaçlı gelmiştim. Sonra öğretmenlerim bendeki yeteneği keşfetti ve antrenmanlara başladık. Haftada 4 gün olan antrenmanlarım zamanla 6 güne çıktı. Kara antrenmanları da dahil olmak üzere çalışmalarımı hiç aksatmadığım için bu başarıları elde ettiğimi düşünüyorum. Yerel yarışlarda üçüncülük, dördüncülük alırken daha sonra birincilikler gelmeye başladı. Ardından Türkiye şampiyonalarında dereceler aldım. Hazırlık sürecinde parmağım kırılmıştı ancak parmağım kırık olmasına rağmen antrenmanlarımı hiç aksatmadım, o şekilde havuza gelmeye devam ettim. En son İzmir'deki Dünya Kupası'na katıldım ve orada 50 metre çift palet ile 50 metre dip kategorilerinde iki dünya üçüncülüğü elde ettim. Bu başarımda antrenörlerimin ve ailemin payı çok büyük, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefim milli takıma girmek ve ülkemi gururlandırmak" dedi.

Meltem Karaca: "İlk başta amacı sadece yüzme öğrenmekti"

Sporcuların hazırlık süreci hakkında bilgi veren yüzme antrenörü Meltem Karaca ise, "Birçok branşta olduğu gibi paletli yüzmede de başarılar kazanıyoruz. Zeynep de bu yetenekli çocuklarımızdan biri. Altyapıya kazandırdığımız çocukların düzenli antrenman yapmasını sağlayarak onları yarışlara hazırlıyoruz. Zeynep önce Elazığ'daki yerel yarışlarda, ardından Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. Son olarak İzmir'de düzenlenen World Cup yarışlarında 50 metre dip ve 50 metre çift palet disiplinlerinde üçüncü oldu. Bu başarıda hem ailenin hem antrenörlerinin hem de Zeynep'in emeği var. Kendisi antrenmanlarını hiçbir zaman aksatmadı ve çok çabuk ilerleme kaydetti. Belki ilk başta amacı sadece yüzme öğrenmekti ama şu an dünya dereceleri elde ediyor. Zeynep'in gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeynep Avcı, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Avcı'dan Dünya Üçüncülüğü - Son Dakika

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