Zeynep Erva Alsu, Eskrimde Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Elazığ'da sporcu Zeynep Erva Alsu, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren başarılı eskrim sporcusu Zeynep Erva Alsu, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyerek Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu büyük başarı, Elazığ'da eskrim branşı adına tarihte ilk kez elde edilen Türkiye derecesi olma özelliği taşıyor. Zeynep Erva Alsu'nun bu derecesi hem il spor tarihine geçerken hem de genç sporculara ilham kaynağı oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeynep Erva Alsu'nun elde ettiği bu derece, Elazığ için bir milattır. Eskrim gibi gelişmekte olan bir branşta böylesine büyük bir başarıya imza atmak, ilimiz spor altyapısının da güçlendiğini göstermektedir. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ