Zeynep Nil Menekşe'nin Madalya Hedefi - Son Dakika
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Zeynep Nil Menekşe'nin Madalya Hedefi

Zeynep Nil Menekşe\'nin Madalya Hedefi

16 yaşındaki milli tekvandocu Zeynep Nil, uluslararası başarılarıyla Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altın hedefliyor.

12.05.2025 11:33
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Bu yıl Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi, Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Zeynep Nil Menekşe, AA muhabirine, babası İsmail Menekşe'nin eski milli tekvandocu olmasının etkisiyle küçük yaşlarda tekvandoya başladığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Babasının 11 Türkiye şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğünün bulunduğunu hatırlatan Zeynep Nil, babasının izinden gitmek için ter döktüğünü dile getirdi.

Arnavutluk'ta 2023'te düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını belirten Zeynep Nil, "Derece elde edince ilk başta çok mutlu oldum. Bazı şeyleri başarabileceğimi anladım ve sonrasında başarılarımın devamı geldi." dedi.

Bugüne kadar 9 uluslararası şampiyonaya katıldığını aktaran Zeynep Nil, şunları kaydetti:

"Uluslararası şampiyonalarda bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya kazandım. 2-14 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda üçüncü oldum. Ardından Samsun'da yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve burada da üçüncülük elde ettim. Bu yıl düzenlenecek Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Orada şampiyon olmayı hedefliyorum."

Antrenmanların önemine değinen Zeynep Nil, "Sabah ve akşam ikişer saat olmak üzere günde dört saat antrenman yapıyorum. Yorucu geçse de ne kadar çok çalışırsak o kadar iyi sonuç alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Burak Çobanoğlu ise Zeynep Nil Menekşe'nin hırslı olduğuna ve çalışmayı çok sevdiğine dikkati çekerek, "Haftanın her günü antrenman yapıyoruz çünkü milli takım kampı öncesi hazırlık süreci önemli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Estonya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Nil Menekşe'nin Madalya Hedefi - Son Dakika

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