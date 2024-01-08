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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde korta çıkacak - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde korta çıkacak

Zeynep Sönmez, 2024'ün ilk büyük tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele edecek. Türk tenisçi, Melbourne'da düzenlenecek turnuvada ana tabloya kalma mücadelesi verecek. Zeynep, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılacak ve Çinli You Xiaodi ile ilk tur maçını 10 Ocak Çarşamba günü oynayacak.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde korta çıkacak
08.01.2024 - 13:13,
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Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde korta çıkacak.

Melbourne kentinin ev sahipliği yapacağı 2024'ün ilk büyük turnuvasında ana tabloya kalma mücadelesi verecek tek Türk tenisçi, Zeynep Sönmez olacak.

2023'ün eylül ayında kadınlar dünya sıralamasındaki en iyi derecesi olan 146'ncılığa yükselen Zeynep, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılacak.

Güncellenen klasmanda 155. sırada yer alan 21 yaşındaki Zeynep ile dünya 227 numarası Çinli You Xiaodi arasındaki ilk tur maçı, 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA
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