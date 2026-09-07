Zeynep Sönmez çiftlerde ABD Açık'tan elendi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez çiftlerde ABD Açık'tan elendi

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Zeynep Sönmez ve Alman partneri Tatjana Maria, ABD Açık çift kadınlar 3. turunda Amerikalı rakibine 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Teklerde ilk turda veda eden Sönmez, böylece grand slam macerasını noktaladı.

Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar 3. turunda elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 3. tur maçında ABD'li ikili Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Sönmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez çiftlerde ABD Açık'tan elendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez çiftlerde ABD Açık'tan elendi - Son Dakika
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