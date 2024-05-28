Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta elendi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta elendi

Zeynep Sönmez, Fransa Açık\'ta elendi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın ilk turunda ABD'li Emma Navarro'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Elemelerden gelen Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

28.05.2024 21:25
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.

Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta elendi - Son Dakika

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