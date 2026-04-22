Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de Mutua Madrid Açık'ta birinci tur karşılaşmasında İspanyol raket Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Madrid'de toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez birinci turda İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşılaştı. Sönmez, Cirez'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Sönmez, turnuvanın ikinci turunda dünya 30 numarası İspanyol tenisçi Christina Bucsa ile karşılaşacak.