Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna çıktı - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna çıktı

Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna çıktı

Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinde Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeynep, ikinci turda Sasnovich ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak tur atladı. Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan Zeynep, final turunda Hırvat Jana Fett ile karşılaşacak.

22.05.2024 14:09
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Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde karşılaştığı Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ikinci turda klasmanının 104. sırasındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşılaştı.

Milli tenisçi, mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan 22 yaşındaki Zeynep, final turunda dünya 126 numarası 27 yaşındaki Hırvat Jana Fett'le ana tabloya kalabilmek için yarın karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna çıktı - Son Dakika

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