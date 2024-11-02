Zeynep Sönmez Yarı Finale Yükseldi

Spor

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.

Klasmanın 127. basamağındaki Zeynep, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.

Zarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın (254) karşısına çıkacak.