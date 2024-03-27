Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, yarın başlayacak Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Paris'teki Saint-Cloud Golf Kulübü'nde düzenlenecek ve 16 ülkeden 108 sporcu katılacak. Zeynep ve Deniz, hem takım hem de bireysel kategoride yarışacaklar.

27.03.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, yarın başlayacak Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, 28 Mart-1 Nisan tarihlerindeki organizasyon, başkent Paris'teki Saint-Cloud Golf Kulübünde düzenlenecek.

16 ülkeden, 108 sporcunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Zeynep ve Deniz, hem takım hem de bireysel kategoride yarışacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, cloud, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı mağlup etti
    18:37 ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı mağlup etti

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti. Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.

  • Zaha: 'Şampiyon olacağız'
    18:32 Zaha: 'Şampiyon olacağız'

    Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, 'Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu fikrindeyim. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek, şampiyon olacağımızı düşünüyorum' dedi.

  • İBB, Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri Programını Gerçekleştirdi
    18:31 İBB, Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri Programını Gerçekleştirdi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
    18:30 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, üçüncü antrenmanlarını gerçekleştirerek neşeli bir şekilde çalışmalara devam etti. Antalya kampını tamamlayacak olan Galatasaray, yarın akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak.

  • Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı
    18:24 Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı

    Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, takımının Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Zaha, ayrıca Avrupa'da en iyi kulüplere karşı oynadıklarını ve takım olarak iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Kampların oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Zaha, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve şampiyon olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

  • Dries Mertens: Bir sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor
    18:16 Dries Mertens: Bir sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor

    Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında yaptığı açıklamada, bir ağrısı veya sakatlığı olmadığını belirterek, bir sene daha futbola devam edeceğini söyledi. Mertens, Fenerbahçe'nin iyi durumda olmasından memnun olduğunu da dile getirdi.

  • TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanlarını Disipline Sevk Etti
    18:01 TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanlarını Disipline Sevk Etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Koç, Özbek ve Doğan'ın beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, kulüp başkanlarının açıklamalarının resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki sportmenliğe aykırı hareket ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın talimatlara aykırı hareketi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in de 'hakaret' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya kampını tamamlıyor
    17:59 Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya kampını tamamlıyor

    Galatasaray Futbol Takımı, Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, pas ve gol çalışmaları yaptı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı izledi.

  • İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu Yenilenerek Açıldı
    17:43 İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu Yenilenerek Açıldı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nun yenileme çalışmaları tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Vali Mustafa Masatlı da katıldı. Stadyumda loca, VIP, engelli ve refakatçi alanları, soyunma odaları ve 3 kafeterya bulunuyor. 105x68 metre saha ölçülerine sahip olan stadyum, İskenderun'daki futbol kulüplerine hizmet verecek.

  • Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
    17:40 Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. PFDK, yapılan toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. Sevkler arasında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri yer alıyor.

  • Dries Mertens, Galatasaray'da bir sene daha devam edeceğini söyledi
    17:33 Dries Mertens, Galatasaray'da bir sene daha devam edeceğini söyledi

    Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, bir sene daha Galatasaray'da kalmayı düşündüğünü belirtti. Mertens, performansından keyif aldığını ve sakatlık yaşamadığını söyleyerek, neden olmasın diyerek gelecek sezon için umutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Mertens, Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı hakkında da olumlu düşüncelerini paylaştı.


17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 18:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz, Uluslararası Fransa Amatör Genç Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement