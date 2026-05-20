Zeynep Tuncay, Hedefini Zirveye Taşıyor
20.05.2026 11:31
Down sendromlu sporcu Zeynep Tuncay, masa tenisinde uluslararası başarı hedefliyor.

HÜSEYİN EKİNCİ - Masa tenisinde down sendromlu sporcuların olimpiyatı Trisome Oyunlarında üçüncü olan 16 yaşındaki Zeynep Tuncay, dünya şampiyonasında başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Zeynep, masa tenisine yatkınlığının ailesi tarafından fark edilmesinin ardından bu sporla yakından ilgilenmeye başladı.

Türkiye'de katıldığı yarışmalarda birincilikler elde eden Zeynep, 2024 yılında "Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen "Trisome Oyunları"nda mix'lerde üçüncülük başarısı gösterdi.

Zeynep, son olarak Konya'da 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda, grup eleme ve final müsabakaları olmak üzere çıktığı 7 maçı kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden milli sporcu, 13-19 Haziran'da Bulgaristan'daki Down Sendromu Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Milli sporcu Zeynep, AA muhabirine kısa açıklamasında başarılı olmak için elinden geleni yaptığını, kendisiyle gurur duyduğunu ifade ederek antrenörünün çok destek olduğunu anlattı.

"Zeynep'in yurt dışına çıkacağı ilk milli müsabakası"

Antrenör Ogün Sarı, Zeynep'in son katıldığı organizasyonun çok iyi geçtiğini, hedeflediği birincilik derecesini elde ettiğini söyledi.

Zeynep'in son üç turnuvada birinci olduğunu belirten Sarı, milli sporcunun çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Down Sendromu Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek üç kız sporcudan birinin Zeynep olduğunu aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Zeynep'in yurt dışına çıkacağı ilk milli müsabakası. Daha önce ülkemizde düzenlenen Trisome Oyunları'na katılmıştı. Bu sefer yurt dışı deneyimini ilk kez yaşayacak. Onun için şimdiden çok heyecanlı. Çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık bir ay kadar süremiz var. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil edecek. İlk amacımız kendisinin buraya hazır olduğunu hissettirmek, güzel bir turnuva geçirmesini sağlamak. Gönlümüzden geçen derece yapması ama en önemlisi 'milli takıma hazır sporcu' dedirtmek. Bunu başardığımızda da inşallah madalya ve başarı gelecek."

Sarı, milli sporcunun yaklaşık 5 yıldır büyük emek verdiğini, haftanın üç günü Karadeniz Ereğli ilçesinden yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Zonguldak'a gelerek çalışmalara katıldığını anlattı.

Zeynep'in down sendromlu bir sporcunun neler yapabileceğinin çok güzel örneği olduğunu ifade eden Sarı, milli sporcunun diğer çocuklara da örnek teşkil edip bayrak yarışında liderlik etmesini istediklerinden bahsederek, "Amacımız milli takımı en yüksek derecelerle temsil edebilmek, diğer ailelerimize de örnek olmasını istiyoruz. Zeynep 5 yıldır bu sporla uğraşıyor. Bu uzun bir süre, sabırlı ve meşakkatli bir yol. Meyvelerini yeni yeni toplamaya başladı. Bunu sürdürebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Anne Ayşe Tuncay: "Antrenmana gidemeyeceğimizi söylediğimiz zaman morali bozuluyor"

Anne Ayşe Tuncay da Zeynep'in her zaman yanında olduklarını ve kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Tuncay, kızın bu sporu severek yaptığını dile getirerek "Stresini attığını ve kendisine iyi geldiğini düşünüyor. Antrenmana gidemeyeceğimizi söylediğimiz zaman morali bozuluyor çünkü burada kendini bulduğunu ve daha iyi anlaşıldığını düşünüyor. Masa tenisi onun için hayat çerçevesi oldu. Masa tenisinin onun psikolojisine de çok iyi geldiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.

Kızının daha iyi yerlere geleceğine inandığını anlatan "Kızımın hedefi uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını göndere çekmek. Onun için sıkı bir kampa girdik. İnşallah bu hedefe doğru ilerleyeceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

