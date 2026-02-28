Zeynep Yetgil'den Bronz Madalya

Muhamet Malo Ranking Serisi Güreş Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 53 kiloda mindere çıktı.

Nordik sisteminde güreşen Zeynep, Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı mağlup etmesi sonrası tarafsız sporcu Natalia Malysheva'ya yenildi. Ardından Kazak Ayazhan Markasheva ile yaptığı maçı kazanan Zeynep, Hint Meenakshi ile karşılaştığı son müsabakayı kaybederek bronz madalya elde etti.