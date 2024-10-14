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Trabzon'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a "En iyi spor adamı" ödülü verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amatör sporun gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Trabzon'da sporun ilerlemesinde amatör grupların katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Gençlik Olimpiyatları ve Liseler Arası Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar, amatör sporcularımızın çabalarıyla mümkün oldu. Bu ruhu yaşatmalı ve spora gönül veren gençlerimize aileleriyle birlikte destek olmalıyız. Sporcunun sahip olması gereken değerler, Atatürk'ün o dönemde ortaya koyduğu ilkelerle uyumludur ve bu ilkeleri taşımak bizim sorumluluğumuzdur."

Genç, Trabzon'un sportif başarılarını daha da yukarıya taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Hem bireysel hem takım sporlarında Trabzon'u öne çıkarmak ortak hedefimiz." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı da Amatör Spor Haftası kapsamında yapılan etkinliklere dikkati çekerek, "Profesyonelliğin temeli amatör sporlara dayanır. Gelecekte Trabzonspor'da ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz. Milli takımlarda bizi en iyi şekilde temsil edecek olan sporcularımızı ve ödül alanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt da zor şartlarda sporcuların Avrupa şampiyonu olmasının, Trabzon'un ve Türkiye'nin gururu olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşı'mızı okutarak şehrimize kattıkları değerler çok kıymetli ancak sporcularımızı elimizde tutmak zorundayız. Başka illerde başarı kazanmalarından önce onları Trabzon'da kalmaları için desteklemeliyiz. Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmaya devam ediyoruz ama önemli olan bu başarıların Trabzon'un adıyla anılması." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine teslim edildi.

Trabzon'da "En iyi spor adamı" ödülüne layık görülen Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a da ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç takdim etti.

Ödülünü alan Kafkas, "Ödülü tüm amatör ruhumla kabul ettiğimi belirtmek isterim. Amatördeki hedef, sadece başarılı olmak değil, aynı zamanda iyi bireyler yetiştirmektir. Bu ödül bizim için çok anlamlı. Amatör Spor Haftası'nı organize eden herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.