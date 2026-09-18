Zidane, Fransa'nın ilk aday kadrosunu açıkladı, N'Golo Kante yer almadı - Son Dakika
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Zidane, Fransa'nın ilk aday kadrosunu açıkladı, N'Golo Kante yer almadı

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Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, Uluslar A Ligi maçları öncesinde ilk aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante kadroda yer almadı; A Milli Takım, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi ilk maçındaki rakibi Fransa'nın aday kadrosu belli oldu.

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak ilk kadrosunu UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesinde açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante kadroda yer almadı.

A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes

Defans: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix ve Adrien Truffert

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki ve Lucas da Cunha

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola ve Esteban Lepaul

Kaynak: AA
Zinedine ZidaneMilli TakımFenerbahçeFutbolFransaEylülSporSon Dakika

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