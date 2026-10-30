Zilan Ertem, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zilan Ertem, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli judocu Zilan Ertem, Napoli'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazandı. Ertem, repesajda İspanyol Claudia Pla Belmonte'yi, bronz maçında da Sırbistanlı Natalija Prolic'i yenerek üçüncü oldu.

İtalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Zilan Ertem, kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Napoli kentinde 36 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Zilan Ertem, son 16 turunda İtalyan Elena Guarducci'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Fina Pamedie Katendi Nzuzi'ye mağlup olan milli judocu, repesaj müsabakasında İspanyol Claudia Pla Belmonte'yi yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Sırbistanlı Natalija Prolic'i mağlup eden Zilan Ertem, organizasyonu Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıSSC NapoliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:35:05. #7.13#
SON DAKİKA: Zilan Ertem, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android