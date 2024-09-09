Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım - Son Dakika
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Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre teknik direktörlük yapmayan Zinedine Zidane, kısa süre içerisinde sahalara geri dönebilir. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Fransız teknik adamı İngiliz ekibinin bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor.

09.09.2024 21:33
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Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre teknik direktörlük yapmayan Zinedine Zidane'nin yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi hayal eden Zidane, bunu gerçekleştirememişti.

MANCHESTER UNITED'İN BAŞINA GEÇEBİLİR

İngiltere basınından Mirror Football'un haberine göre; Manchester United'ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Zinedine Zidane'ı Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor. Fransız teknik adamın Manchester'a gelişinin sadece devrim niteliğinde kalmayacağı, aynı zamanda uzun zamandır şampiyonluk için rekabet etmeyi bekleyen taraftarların beklentilerini de artıracağı öne sürüldü.

ERIK TEN HAG İÇİN SÜRE BAŞLADI

Öte yandan Manchester United'in mevcut teknik direktörü Erik Ten Hag'a süre verildi. Hollandalı çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın bu karara varılıp varılmayacağı konusunda önemli olduğu aktarıldı.

ZIDANE'NİN SON PERFORMANSI

Teknik direktör olarak en son 2018-2021 yılları arasında Real Madrid'de görev alan Fransız isim, burada çıktığı 114 maçta; 69 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 2.04 maç başı puan ortalaması yakalamıştı. Zinedine Zidane'nin müzesinde 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 adet kupa bulunyor.

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Son Dakika Spor Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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  • Çelikk: Ne Sahaymış Be 3 1 Yanıtla

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