Ziraat Bankkart 4. Şampiyonluğunu Kazandı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 36 yıla çıktı

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1970-71 Galatasaray 1971-72 İETT 1972-73 İETT 1973-74 İETT 1974-75 Muhafızgücü 1975-76 Eczacıbaşı 1976-77 Boronkay 1977-78 Eczacıbaşı 1978-79 Eczacıbaşı 1979-80 Eczacıbaşı 1980-81 Eczacıbaşı 1981-82 Eczacıbaşı 1982-83 Eczacıbaşı 1983-84 Eczacıbaşı 1984-85 Eczacıbaşı 1985-86 Eczacıbaşı 1986-87 Galatasaray 1987-88 Galatasaray 1988-89 Galatasaray 1989-90 Eczacıbaşı 1990-91 Eczacıbaşı 1991-92 Halkbank 1992-93 Halkbank 1993-94 Halkbank 1994-95 Halkbank 1995-96 Halkbank 1996-97 NETAŞ 1997-98 NETAŞ 1998-99 NETAŞ 1999-00 Arçelik 2000-01 Arçelik 2001-02 Erdemir 2002-03 Arçelik 2003-04 Erdemir 2004-05 Erdemir 2005-06 Arkas Spor 2006-07 Arkas Spor 2007-08 Fenerbahçe 2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-10 Fenerbahçe 2010-11 Fenerbahçe 2011-12 Fenerbahçe 2012-13 Arkas Spor 2013-14 Halkbank 2014-15 Arkas Spor 2015-16 Halkbank 2016-17 Halkbank 2017-18 Halkbank 2018-19 Fenerbahçe 2019-20 Lig tamamlanamadı 2020-21 Ziraat Bankkart 2021-22 Ziraat Bankkart 2022-23 Ziraat Bankkart 2023-24 Halkbank 2024-25 Ziraat Bankkart

Kaynak: AA