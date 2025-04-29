Ziraat Bankkart 4. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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Spor

Ziraat Bankkart 4. Şampiyonluğunu Kazandı

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 yenerek Efeler Ligi final serisini kazanarak 4. kez şampiyon oldu.

29.04.2025 20:57
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 36 yıla çıktı

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1970-71Galatasaray
1971-72İETT
1972-73İETT
1973-74İETT
1974-75Muhafızgücü
1975-76Eczacıbaşı
1976-77Boronkay
1977-78Eczacıbaşı
1978-79Eczacıbaşı
1979-80Eczacıbaşı
1980-81Eczacıbaşı
1981-82Eczacıbaşı
1982-83Eczacıbaşı
1983-84Eczacıbaşı
1984-85Eczacıbaşı
1985-86Eczacıbaşı
1986-87Galatasaray
1987-88Galatasaray
1988-89Galatasaray
1989-90Eczacıbaşı
1990-91Eczacıbaşı
1991-92Halkbank
1992-93Halkbank
1993-94Halkbank
1994-95Halkbank
1995-96Halkbank
1996-97NETAŞ
1997-98NETAŞ
1998-99NETAŞ
1999-00Arçelik
2000-01Arçelik
2001-02Erdemir
2002-03Arçelik
2003-04Erdemir
2004-05Erdemir
2005-06Arkas Spor
2006-07Arkas Spor
2007-08Fenerbahçe
2008-09İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-10Fenerbahçe
2010-11Fenerbahçe
2011-12Fenerbahçe
2012-13Arkas Spor
2013-14Halkbank
2014-15Arkas Spor
2015-16Halkbank
2016-17Halkbank
2017-18Halkbank
2018-19Fenerbahçe
2019-20Lig tamamlanamadı
2020-21Ziraat Bankkart
2021-22Ziraat Bankkart
2022-23Ziraat Bankkart
2023-24Halkbank
2024-25Ziraat Bankkart

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Bankkart 4. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

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