Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-23, 25-13 ve 25-15 sonuçlanırken başkent ekibi bu skorla Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Burakhan Tosun)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Abdulsamet Sineren, Shchytkov, Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Hetman, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Gutierrez, Ulaş Onur Topbaşlı, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-23, 25-13, 25-15

Süre: 71 dakika

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA
Alanya BelediyesporVoleybolSigortaSporSon Dakika

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