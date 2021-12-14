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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak - Son Dakika

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak

14.12.2021 10:43
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.

Belçika ekibi Greenyard Maaseik'i 3-0 yenerek ilk hafta sonunda liderliğe yerleşen Ziraat Bankkart, ikinci maçında Projekt'e konuk olacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi, voleybol, Belçika, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak - Son Dakika
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