Ziraat Bankkart, Jastrzebski Wegiel ile yarı finalde karşılaşacak

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın "geçen sezonun finalisti" Jastrzebski Wegiel ile Polonya'da karşılaşacak Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, "Bizim de kalitemiz ve gücümüz ortada." dedi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaz, avantajlı bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istediklerini aktardı.
Zorlu grup maçlarını kayıpsız geçtikten sonra organizasyonun çeyrek finalinde de Las Palmas'ı altın sette eleyerek yarı finale geldiklerini anımsatan Kavaz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Geçen sezonun finalistine karşı mücadele edeceğiz ancak bizim de kalitemiz ve gücümüz ortada. Devler Ligi'nde her maç zor. Polonya'da oynayacağımız ilk maçın da çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Umarım avantajlı sonuçla ülkemize döneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek adına elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız."
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak maçta Bulgaristan'dan Aleksandar Vinaliev ve Slovakya'dan Igor Porvaznik hakem ikilisi görev yapacak.
Mücadelenin rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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