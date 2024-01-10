 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ziraat Bankkart, Knack'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Bankkart, Knack'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Ziraat Bankkart, Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi. Mücadelede Ziraat Bankkart, ilk seti kaybettikten sonra geri dönerek galibiyeti elde etti.

Ziraat Bankkart, Knack\'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
10.01.2024 - 19:43,
Abone Ol

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Vicentin)

Knack: Treial, D'Hulst, Verhanneman, Coolman, Rotty, Plaskie (Deroey, Wijkstra, Van Elsen, Depovere)

Setler: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20, 18-16

Süre: 128 dakika (24, 28, 21, 26, 29)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Ziraat Bankkart, Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ilk setine her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin ortalarında 2 sayı (13-15) öne geçen Knack, Ziraat Bankkart'ın farkı kapatmasına izin vermedi. Etkili oyununu sürdüren Knack, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, 3 sayılık (12-9) fark yakaladı. Knack bir ara farkı bir sayıya (17-16) düşürse de bloklardan sayı üreten ve daha az hata yapan Ziraat Bankkart, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili servis kullanarak başlayan Knack, setin başlarında 6 sayılık (4-10) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü seti 25-13 kazandı.

Dördüncü sete daha iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 5 sayılık (11-6) avantaj yakaladı. Etkili hücumlarıyla geri dönüşe izin vermeyen ev sahibi ekip, dördüncü seti 25-20 önde bitirdi.

Karar setinde iki takımda iyi oynarken, son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede daha az hata yapan Ziraat Bankkart, seti 18-16 maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Ziraat Bankkart, grup aşamasında bir maç kala çeyrek finale adını yazdırdı. Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Yenilgisiz liderliğini sürdüren Ziraat Bankkart, organizasyonun 6. maçında 17 Ocak'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

voleybol, Slovakya, Belçika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, Knack'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


19:49
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Bankkart, Knack'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement