Ziraat Bankkart Şampiyon! - Son Dakika
Ziraat Bankkart Şampiyon!

07.04.2026 20:56
Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 yenerek Kupa Voley'de şampiyon oldu.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart Şampiyon! - Son Dakika

SON DAKİKA: Ziraat Bankkart Şampiyon! - Son Dakika
