Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Panou ( Umut Özdemir, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Yunus Emre Erşahin)
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Zonca)
Setler: 17-25, 17-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart'tan Bursa'ya 3-0'lık Yenilgi - Son Dakika
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