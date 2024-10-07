Ziraat Kupası 2. Eleme Turu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Ziraat Kupası 2. Eleme Turu Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu yarın 3 maçla başlayacak. Maç programı açıklandı.

07.10.2024 12:47
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kilis Belediyespor- Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)

15.00 Zonguldak Kömürspor- Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)

19.00 Fethiyespor- Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970- Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor- Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK- Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu- Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor- Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor- Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor- Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK- Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor- Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor- Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor- Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay- Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor- Viranşehir Belediyespor (Çotanak)

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

14.00 Türk Metal 1963- Pazarspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Bulvarspor- İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Uşakspor- Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Erciyes 38- Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası 2. Eleme Turu Başlıyor - Son Dakika

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