Ziraat Kupası 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:

3 Mart Salı:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Henüz belli değil)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park)

20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor (Pendik)

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)