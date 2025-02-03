Ziraat Kupası Hakemleri Açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, C ve D gruplarında yarın oynanacak müsabakaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

C Grubu

15.30 Başakşehir - Çorum FK: Melih Kurt

18.00 Konyaspor - Eyüpspor: Gürcan Hasova

D Grubu

13.00 Kocaelispor - Sivasspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor: Ozan Ergün - İSTANBUL