Ziraat Kupası Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, C ve D gruplarında yarın oynanacak müsabakaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
C Grubu
15.30 Başakşehir - Çorum FK: Melih Kurt
18.00 Konyaspor - Eyüpspor: Gürcan Hasova
D Grubu
13.00 Kocaelispor - Sivasspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor: Ozan Ergün - İSTANBUL
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