Ziraat Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

05.03.2026 23:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı, çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.

Kupada 8'er takımın mücadele ettiği A, B ve C Grubu'nda oynanan 4'er maçın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Gruplarını ilk 2'de tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adını son 8'e yazdırdı.

A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'ndan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile A Grubu'ndan Corendon Alanyaspor, en iyi 2 grup üçüncüsü olarak son 8 bileti aldı.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.

Kupada çeyrek finale yükselen takımlar şöyle:

Seri başı olanlarSeri başı olmayanlar
GalatasarayTrabzonspor
SamsunsporAlanyaspor
BeşiktaşGençlerbirliği
KonyasporFenerbahçe
Kaynak: AA

