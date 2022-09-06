Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi - Son Dakika
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Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

06.09.2022 12:51
Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu doğu derbisinde Kars 36 Spor deplasmanda Serhat Ardahan Spor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu doğu derbisinde Kars 36 Spor deplasmanda Serhat Ardahan Spor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan Kars 36 Spor'unda aralarında bulunduğu 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. - KARS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Ardahan, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi - Son Dakika

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