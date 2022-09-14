Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı

14.09.2022 23:50
Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı

Ağrı 1970 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda konuk olduğu 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla devirdi. Futbolseverler sosyal medyada, "Kale boş olsa bu kadar gol olmaz" gibi yorumlar yaptı.

Ağrı 1970 Spor ile 12 Bingölspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçı tarihi bir skora sahne oldu. Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

MURAT TORUN'DAN HAT-TRICK

Karşılaşmada Ağrı 1970 Spor'un gollerini Murat Torun (3), Burak Seres (2), Muhammet Yavaş, Ahmet Kutlu (2), Hakan Sevinç ve Kıraç Baş kaydetti. 12 Bingölspor'un tek golü ise Yasin Aleci'den geldi.

KURALAR 16 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Bitexen Düzcespor: 0-1 Bitexen Düzcespor: 0-1

Türkiye Kupası, Bingöl, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı - Son Dakika
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