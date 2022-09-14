Türkiye Kupası'nda sahalarda ender görülen skor! 11 gol atıldı

Ağrı 1970 Spor ile 12 Bingölspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçı tarihi bir skora sahne oldu. Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

MURAT TORUN'DAN HAT-TRICK

Karşılaşmada Ağrı 1970 Spor'un gollerini Murat Torun (3), Burak Seres (2), Muhammet Yavaş, Ahmet Kutlu (2), Hakan Sevinç ve Kıraç Baş kaydetti. 12 Bingölspor'un tek golü ise Yasin Aleci'den geldi.

KURALAR 16 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.