Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler - Son Dakika
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Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler

30.09.2022 15:23

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Muşspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-2 yendi. Şehir bu galibiyetle büyük sevinç yaşarken, Şırnak'ta "Tivorlu İsmail" olarak tanınan İsmail Aşkan'ın müziği eşliğinde taraftarların kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eskişehirspor ile Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

MUŞSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Karşılaşmada Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yunus Karadağ, 86. dakikada Abdulkadir ve 90+3. dakikada Doğukan Bulut'tan geldi. Son dakika golüyle 3. tura yükselen Muşspor taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

Türkiye Kupası zaferi sonrası çıldırdılar! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde görülmemiş dans figürleri
Türkiye Kupası zaferi sonrası çıldırdılar! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde görülmemiş dans figürleri

TİVORLU İSMAİL'İN MÜZİĞİYLE COŞTULAR

Şehir'de çılgınca eğlenen Muşspor taraftarının ilginç dansı sosyal medyada gündem oldu. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şırnak'ta "Tivorlu İsmail" olarak bilinen İsmail Aşkan'ın şarkısında ilginç figürler sergileyen taraftarların çılgın eğlencesine beğeni yağdı.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler - Son Dakika
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