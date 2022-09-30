Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler

Eskişehirspor ile Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

MUŞSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Karşılaşmada Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yunus Karadağ, 86. dakikada Abdulkadir ve 90+3. dakikada Doğukan Bulut'tan geldi. Son dakika golüyle 3. tura yükselen Muşspor taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

TİVORLU İSMAİL'İN MÜZİĞİYLE COŞTULAR

Şehir'de çılgınca eğlenen Muşspor taraftarının ilginç dansı sosyal medyada gündem oldu. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şırnak'ta "Tivorlu İsmail" olarak bilinen İsmail Aşkan'ın şarkısında ilginç figürler sergileyen taraftarların çılgın eğlencesine beğeni yağdı.