Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 4 maç oynandı, 4 takım 4. tura yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 4 maç oynandı, 4 takım 4. tura yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'un da aralarında bulunduğu takımlar 4. eleme turuna yükseldi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Kupada günün sonuçları şöyle:

Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: 4-1

Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 5-0

Kasımpaşa-Çorluspor 1947: 3-1

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Bugün oynanan maçlarla beraber kupada İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, Açıkalın Erciyes 38, Orduspor 1967, SMS Grup Sarıyer, MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Kocaelispor, Muşspor, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Ankaraspor, Erzincan Futbol Yatırımları, ISBAŞ Isparta 32 Spor, Malatya Yeşilyurtspor, Silivrispor, Serikspor, Sebatspor, Eskişehir Anadoluspor, Karacabey Belediyespor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Eminevim Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Bursa Yıldırımspor, KCT 1461 Trabzon FK, Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor, 4. eleme turuna yükselmeyi başardı.

Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor müsabakası, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.

Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor müsabakasında konuk ekip sahaya çıkmadı. Ev sahibi takımın maçı hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiTürkiye KupasıEskişehirsporKasımpaşaBitlisSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:19:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 4 maç oynandı, 4 takım 4. tura yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android