Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 4 maç oynandı, 4 takım 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 4 maç oynandı, 4 takım 4. tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'un da aralarında bulunduğu takımlar 4. eleme turuna yükseldi.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: 4-1
Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 5-0
Kasımpaşa-Çorluspor 1947: 3-1
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
Bugün oynanan maçlarla beraber kupada İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, Açıkalın Erciyes 38, Orduspor 1967, SMS Grup Sarıyer, MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Kocaelispor, Muşspor, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Ankaraspor, Erzincan Futbol Yatırımları, ISBAŞ Isparta 32 Spor, Malatya Yeşilyurtspor, Silivrispor, Serikspor, Sebatspor, Eskişehir Anadoluspor, Karacabey Belediyespor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Eminevim Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Bursa Yıldırımspor, KCT 1461 Trabzon FK, Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor, 4. eleme turuna yükselmeyi başardı.
Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor müsabakası, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.
Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor müsabakasında konuk ekip sahaya çıkmadı. Ev sahibi takımın maçı hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.
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