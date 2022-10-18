Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1

18.10.2022 17:43
Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankaraspor, sahasında Pazarspor karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankaraspor, sahasında Pazarspor karşılaştı. Normal süresi 1-1'lik eşitle tamamlanan mücadelede Ankaraspor, ilk uzatma devresinde bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu skorun ardından adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Uğur Aydoğdu xx, Batuhan Bıyıklı xx

Ankaraspor: Bayram Kılıç xx, Furkan Eliaçık xx, Fatih Kızılkaya xx (Sedat Cengiz dk. 91 x), Oğuzhan Çarpar xx, Fahrettin Berk Yılmaz xx, Engin Bekdemir xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 71 xx) Doğukan Efe xx (Enes Eliaçık dk. 78 x), Recep Taşbakır xx (Gökhan Kurumuş dk. 78 x), Siraçhan Nas xx (Erdal Öztürk dk. 46 xx), Burak Tarlabölen xx, Yusuf Buğra Koşal xx (Tuğrul Başkan dk. 59 xx)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Yunus Emre Metin, Mehmet, Ali Rıza Kılıç, Ahmet Türkyılmaz

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Pazarspor: Yasin Davuş xx, Hakan Doğru xx (Güvenç Usta dk. 46, xx), Bedirhan Özyurt xx, Mehmet Çiçek xx, Metin Güler xx (Önder Selimoğlu dk. 79 x), Muhammet Nişancı xx (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 100 x), İlhan Topatar xx (Hamza Kaya dk. 46 xx), Maksut Birben xx (Yağız Rüştü Aktaş dk. 79 x) Sercan Besler xx, Oğuzhan Eskiköy xx (İsmail Düzgün dk. 103 x) Özgür Kutlu xx

Yedekler: Serkan Polat,

Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk

Goller: Engin Bekdemir (dk. 7), Sedat Cengiz (dk. 102) (Ankaraspor), Oğuzhan Eskiköy (dk. 71) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy, Muhammet Nişancı (Pazarspor), Doğukan Efe, Yusuf Buğra Koşal, Oğuzhan Çarpar, Berk Yılmaz, Fatih Kızılkaya, Erdal Öztürk, Burak Tarlabölen, Sedat Cengiz, Bayram Kılıç (Ankaraspor) - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Ankaraspor, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 - Son Dakika
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