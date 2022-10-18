Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankaraspor , sahasında Pazarspor karşılaştı. Normal süresi 1-1'lik eşitle tamamlanan mücadelede Ankaraspor, ilk uzatma devresinde bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu skorun ardından adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 - Son Dakika

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