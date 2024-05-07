- Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Rashica'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Rashica'nın sağ çaprazdan ortasında uzak kale direğinde iyi yükselen Muçi'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
31. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top sol kale direğinin dibinden auta gitti.
40. dakikada Bassogog'un pasında topla buluşan Flips'in sağ çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada paslaşarak kullanılan sert vuruşta Muçi'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertaç'ın sektirdiği top Rashica'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ taraftan ortasında savunmadan seken topa Semih'in vuruşunda kaleci Ertaç tekrar topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Aboubakar, Chamberlain, Worrall, Muleka, Emrecan Terzi, Gedson
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Bajic
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Moreira, Rodrigues, Sowe, Ali Kaan Güneren, Arda Ünyay, Cephas, Macheda, Kazım Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Mert Günok (Beşiktaş) Riad Bajic, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)
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