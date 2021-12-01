Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Maçtan dakikalar 28. dakikada Alper'in kullandığı kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Monzango kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ömer topu kornere göndermeyi başardı. 32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından gerçekleşen frikikte topun başına geçen Alberk Koç'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı. 47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın ceza sahasının içerisine doğru sürüklediği topa kaleci Tarık Çetin müdahale etti ancak meşin yuvarlak Murat Yılmaz'ın önünde. Rizespor savunması yetişerek bu pozisyonda tehlikeyi önledi. 49. dakikada Erdal Öztürk'ün ceza sahasının sağ çaprazında verdiği pasta topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 62. dakikada Alberk'in korner çizgisine kadar inerek gerçekleştirdiği ortasında Deniz Hümmet topu göğsünde yumuşatarak vuruşunu gerçekleştirdi anca top kaleci Ömer Kahveci'nin kucağında kaldı. Stat: Çaykur Didi Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Orkun Aktaş xx, Gökhan Barcın xx Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Alberk Koç x, Mozango x (Güvenç dk. 78 x), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Emir Han Topçu x, Phiri x, Yasin Pehlivan x, Alper Potuk x, Deniz Hümmet x, Eren Karadağ x (Emre Vezir dk. 87 ?), Remy x Yedekler: Zafer, Holmen, Boyd, Sabo, Cemali, Dokovic Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu Ankaraspor: Ömer Kahveci xxx, Enes Eliaçık xxx, Recep Yemişçi xxx, Gökhan Kurumuş xxx, Berk Yılmaz xxx, Oğuzhan Efe Yılmaz xxx, Barış Zeren xxx (Kadir Yazıcı dk. 90 ?), Erdal Öztürk xxx (Oğuzhan Aydoğan dk. 68 xx), Sinan Pekesen xxx (Semih Üstün dk. 76 xx), Eren Demir xxx (Erdem Çetinkaya dk. 46 xxx), Murat Yılmaz xxx Yedekler: Yusuf Karayel, Eren Keleş, Furgan Polat Teknik Direktör: Özcan Kızıltan Gol: Erdal Çetinkaya (dk. 49) (Ankaraspor) Sarı kartlar: Seyfettin Alın Yaşar (Çaykur Rizespor, Murat Yılmaz (Ankaraspor) - RİZE

Son Dakika

Herkesin merak ettiği görüntüler ortaya çıktı! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası

Ethereum'da önemli hareketlilik! Tarihi zirvesini zorluyor

Son Dakika: Motorinin ardından bir indirim de benzine! Fiyat 58 kuruş düştü

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi

Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor