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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1

01.12.2021 15:06
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Alper'in kullandığı kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Monzango kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ömer topu kornere göndermeyi başardı.

32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından gerçekleşen frikikte topun başına geçen Alberk Koç'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın ceza sahasının içerisine doğru sürüklediği topa kaleci Tarık Çetin müdahale etti ancak meşin yuvarlak Murat Yılmaz'ın önünde. Rizespor savunması yetişerek bu pozisyonda tehlikeyi önledi.

49. dakikada Erdal Öztürk'ün ceza sahasının sağ çaprazında verdiği pasta topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

62. dakikada Alberk'in korner çizgisine kadar inerek gerçekleştirdiği ortasında Deniz Hümmet topu göğsünde yumuşatarak vuruşunu gerçekleştirdi anca top kaleci Ömer Kahveci'nin kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Orkun Aktaş xx, Gökhan Barcın xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Alberk Koç x, Mozango x (Güvenç dk. 78 x), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Emir Han Topçu x, Phiri x, Yasin Pehlivan x, Alper Potuk x, Deniz Hümmet x, Eren Karadağ x (Emre Vezir dk. 87 ?), Remy x

Yedekler: Zafer, Holmen, Boyd, Sabo, Cemali, Dokovic

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Ankaraspor: Ömer Kahveci xxx, Enes Eliaçık xxx, Recep Yemişçi xxx, Gökhan Kurumuş xxx, Berk Yılmaz xxx, Oğuzhan Efe Yılmaz xxx, Barış Zeren xxx (Kadir Yazıcı dk. 90 ?), Erdal Öztürk xxx (Oğuzhan Aydoğan dk. 68 xx), Sinan Pekesen xxx (Semih Üstün dk. 76 xx), Eren Demir xxx (Erdem Çetinkaya dk. 46 xxx), Murat Yılmaz xxx

Yedekler: Yusuf Karayel, Eren Keleş, Furgan Polat

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Gol: Erdal Çetinkaya (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Seyfettin Alın Yaşar (Çaykur Rizespor, Murat Yılmaz (Ankaraspor) - RİZE

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1

Türkiye Kupası, Murat Yılmaz, Ankaraspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Ankaraspor: 1 - Son Dakika
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