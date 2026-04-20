Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Başlıyor

20.04.2026 10:14
Kupada çeyrek final maçları yarın başlayarak tek maç eleme usulü ile oynanacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

