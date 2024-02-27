Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında VAR Emre Malok görev yapacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında VAR Emre Malok görev yapacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında VAR Emre Malok görev yapacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek yönetecek ve VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

27.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:35
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında VAR Emre Malok görev yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında VAR Emre Malok görev yapacak - Son Dakika
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