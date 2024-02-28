Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselerek MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

28.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselerek MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Kaynak: AA

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